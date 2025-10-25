La Casa Amarilla en plena restauración

El Gobierno Nacional informó que “rescata y pone en restauración” el histórico edificio Casa Amarilla, ubicado en el Casco Antiguo.

El inmueble está siendo objeto de obras de restauración encomendadas por el Ministerio de la Presidencia.

La Casa Amarilla está dentro del conjunto arquitectónico que rodea el Palacio de las Garzas, en el sector de San Felipe; un símbolo de nuestro Patrimonio Histórico y Cultural.

El contrato de renovación por B/.3.3 millones, que comprende la restauración estructural y arquitectónica del edificio, lo ejecuta la empresa Civil y Logística S.A., tras ganar una licitación por mejor valor, informó la Presidencia en un comunicado.

Esta contratación se rigió por lo establecido en la Ley 22 de Contrataciones Públicas, y cumple con todos los criterios de preservación histórica establecidos por ley. Actualmente, y como parte del contrato, se están realizando estudios y análisis arqueológicos y estructurales.

Los planos y procedimientos se someten a revisión y aprobación por la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural (DNPC) del Ministerio de Cultura. Para el edificio, la DNPC ha emitido un certificado de valor de tercer orden de conservación, que implica que el interior puede ser modificado, pero la fachada debe mantenerse exactamente igual a la del diseño original.

En tanto, se ha asignado una certificación de valor de primer orden de conservación a la muralla perimetral de la Casa Amarilla. Esto significa que los trabajos de restauración para esta sección deben coincidir exactamente con el aspecto original de la muralla.Entre las adiciones y modificaciones que se planean para el Casa Amarilla están una escalera de caracol y dos elevadores; uno para personas y otro de carga. También será adecuado para personas con discapacidad.Las mejoras también abarcan los balcones, una nueva losa estructural para la segunda planta, restauración de la herrería y nuevas luminarias.

En este proyecto, la DNPC revisa y hace recomendaciones técnicas a los entregables de la empresa contratista, definidos en las especificaciones técnicas de la obra. Estas revisiones incluyen observaciones sobre materiales, técnicas constructivas y métodos de conservación compatibles con la autenticidad del inmueble y con las normas de restauración vigentes. Cada documento es evaluado por arquitectos conservadores y especialistas de la DNPC, que emiten observaciones, visto bueno y aprobaciones formales antes del inicio de cualquier intervención física.

La DNPC, en coordinación con el Ministerio de la Presidencia, realiza inspecciones técnicas periódicas en la Casa Amarilla. Desde la emisión de la orden de proceder se han efectuado visitas conjuntas con el contratista, representantes del Ministerio de la Presidencia y con el equipo técnico de la Dirección, integrado por arquitectos, antropólogos y especialistas en conservación.

Estas inspecciones garantizan que los trabajos se desarrollen conforme a las recomendaciones aprobadas y a los criterios técnicos de conservación patrimonial establecidos.

En coordinación con la DNPC, los estudios arqueológicos ya han arrojado resultados que revelan el pasado precolonial y colonial del sitio, como un antiguo pozo de agua, y diversos tipos de vasijas, platos, envases y cerámica.

Se trabaja arduamente para lograr que el edificio pueda estar habilitado para ser sede de ceremonias y actividades diplomáticas en el mes de junio de 2026, cuando se conmemoran los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá.

El edificio cayó en desuso durante una década, lo que causó su deterioro. Con los trabajos de restauración, donde se están recuperando piezas importantes, la Casa Amarilla recuperará su brillo.