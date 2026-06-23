$!La casa de las mil mariposas

El famoso mariposario Butterfly Haven, de El Valle de Antón, continúa fortaleciendo su oferta educativa y de conservación con la incorporación de especies exóticas de mariposas procedentes del extranjero, una novedad que lo convierte, según sus administradores, en el único mariposario abierto al público en Panamá autorizado para reproducir y exhibir este tipo de ejemplares.

Actualmente, el recinto alberga entre 25 y 26 especies de mariposas panameñas y alrededor de 1,500 individuos en vuelo. “Los visitantes ahora pueden observar mariposas provenientes de países como: Ecuador, Perú y Colombia, especies que normalmente no se encuentran en Panamá”, explicó Rubén Libri, propietario del mariposario.

La historia del proyecto comenzó en Roma, Italia, donde Libri y su esposa tomaron la decisión de mudarse a Panamá atraídos por la naturaleza y la cultura del país. Hace seis años adquirieron el mariposario, fundado anteriormente por un estadounidense. Aunque el espacio ha evolucionado con el tiempo, su propósito se mantiene. “La idea principal sigue siendo la misma: acercar a las personas a la biología de una manera atractiva, a través de las mariposas y sus colores”, señaló Libri.

Además, destacó la importancia de enseñar a niños y adultos el papel que estos insectos desempeñan dentro de los ecosistemas. A diferencia de otros mariposarios que adquieren ejemplares de proveedores externos, el de El Valle apuesta por la reproducción local. “Nosotros producimos nuestras propias mariposas”, afirmó Libri, quien manifestó que también liberan parte de los ejemplares en el entorno natural para contribuir al fortalecimiento de las poblaciones silvestres.

El especialista advirtió que la presencia de mariposas en áreas urbanas ha disminuido debido a factores como la contaminación, la tala de árboles y la eliminación de vegetación.