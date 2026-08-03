La Escuela Nacional de Teatro cerró el semestre con la obra “Aventuras en la Selva”

Bajo la dirección interina de José Manuel Sánchez Cozzarelli, la Escuela Nacional de Teatro presentó la obra “Aventuras en la Selva” en el Teatro Aúrea “Beby” Torrijos, ubicado en la Ciudad de las Artes. La función formó parte del cierre del primer semestre lectivo de 2026 de los programas regular y técnico del Ministerio de Cultura.

El montaje contó con la participación de 250 artistas en escena, desde los 10 años de edad, e integró actuación, música, danza, expresión corporal, técnica de títeres y trabajo coral.

La obra es una adaptación de la profesora Raquel Arosemena inspirada en el clásico El libro de la selva, de Rudyard Kipling. La trama sigue a Nagi, un niño criado por una manada de lobos que aprende las leyes de la naturaleza junto a sus protectores, al tiempo que debe esquivar las amenazas del tigre Nebra y la serpiente pitón Ash.

A través de coordinadas coreografías y canciones, la producción abordó valores como la convivencia, el trabajo en equipo, la lealtad y el respeto por el entorno natural, detalló el Ministerio de Cultura.