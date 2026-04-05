La familia real británica se muestra unida en la misa del domingo de Pascua

La familia real británica se mostró unida este domingo de Pascua al asistir a una misa en Windsor, al oeste de Londres, en la que fue su primera aparición pública desde el arresto del expríncipe Andrés, que no estuvo presente.

Bajo el sol primaveral, el rey Carlos III, de 77 años, y la reina Camila, acompañados del príncipe Guillermo, su esposa, Catalina; y sus hijos -Jorge, Carlota y Luis-, acudieron juntos a la capilla de San Jorge en la finca de Windsor.

También fue la primera vez que la princesa Catalina asistía a este oficio de Pascua desde que le diagnosticaron un cáncer a principios de 2024.

Junto a ellos se encontraban el príncipe Eduardo y la princesa Ana, hermanos del soberano.

Decenas de personas se concentraron frente al castillo para ver a la familia real, algunos exclamando "¡Feliz Pascua!", mientras que el príncipe, la princesa de Gales y sus tres hijos saludaban a la multitud, sonrientes.

Además de Andrés, declarada persona non grata por los vínculos que guardaba con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, su exesposa Sarah Ferguson ni sus dos hijas, Beatriz y Eugenia, fueron a la misa de este domingo.

Según una fuente real, las dos hijas de Andrés Mountbatten-Windsor habían tomado "otras disposiciones" para Pascua con "el acuerdo y la comprensión del rey". Aún así, estarán "presentes en futuras fiestas familiares", precisó la fuente.