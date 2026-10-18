La Fiesta Alrededor del Mundo impulsa fondos para obras sociales

La Cámara de Asistencia Social de Diplomáticos y Panameños realiza este domingo 18 de octubre, la Fiesta Alrededor del Mundo 2026, un evento benéfico y cultural que busca recaudar fondos para proyectos sociales en Colón, Veraguas y San Miguelito, además de celebrar la diversidad cultural y gastronómica de distintos países.

La actividad se desarrolla en el Megápolis Convention Center, de 10:00 a.m., a 10:00 p.m., y ofrece gastronomía de más de 40 países, música, bailes, artesanías, tradiciones y entretenimiento para toda la familia.

En la tarima se presentarán artistas como Océano, Los Dollies, Arian Abadi, Idania Dowman, Doble Sentido y White Noise. También habrá bailes y pasarelas representativas de diferentes países.

Además, los asistentes podrán apreciar la exhibición arqueológica “El Último Vuelo del Chamán”, que reúne piezas precolombinas y cuenta con el apoyo de la Fundación Sitio El Caño y el Ministerio de Cultura (MiCultura).