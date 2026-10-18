Cultura

La Fiesta Alrededor del Mundo impulsa fondos para obras sociales

La Fiesta Alrededor del Mundo impulsa fondos para obras sociales
Redacción Web
18 de octubre de 2026

La Cámara de Asistencia Social de Diplomáticos y Panameños realiza este domingo 18 de octubre, la Fiesta Alrededor del Mundo 2026, un evento benéfico y cultural que busca recaudar fondos para proyectos sociales en Colón, Veraguas y San Miguelito, además de celebrar la diversidad cultural y gastronómica de distintos países.

La actividad se desarrolla en el Megápolis Convention Center, de 10:00 a.m., a 10:00 p.m., y ofrece gastronomía de más de 40 países, música, bailes, artesanías, tradiciones y entretenimiento para toda la familia.

En la tarima se presentarán artistas como Océano, Los Dollies, Arian Abadi, Idania Dowman, Doble Sentido y White Noise. También habrá bailes y pasarelas representativas de diferentes países.

Además, los asistentes podrán apreciar la exhibición arqueológica “El Último Vuelo del Chamán”, que reúne piezas precolombinas y cuenta con el apoyo de la Fundación Sitio El Caño y el Ministerio de Cultura (MiCultura).

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