La Gloria, el tesoro natural escondido de Panamá Oeste

La Cascada La Gloria es uno de los tesoros naturales más llamativos de Panamá Oeste, se esconde entre las montañas del corregimiento de El Cacao en Capira. Está rodeada de un paisaje frondoso y un clima fresco de altura, esta es una caída de agua considerada entre las más altas de la provincia y se ha convertido en un destino ideal para quienes buscan desconectarse del ruido urbano y disfrutar de la naturaleza.

Fernando Sánchez, quien es el fundador de los tours @capirita, destacó que esta cascada “es uno de los sitios más completos de Capira porque combina aventura, tranquilidad y un entorno natural que todavía se mantiene puro”. Sánchez recalcó la importancia de planificar el viaje con alguien que conozca la zona, ya que los caminos pueden cambiar según el clima y no siempre están bien señalizados.

Por su parte, el explorador Narciso Delgado, conocido por realizar recorridos en solitario hacia lugares poco visitados, afirmó que La Gloria “es un destino que premia al caminante con vistas espectaculares” y recomendó que para quienes deseen explorar niveles más altos o zonas menos transitadas hacerlo acompañado de guías o conocedores del área, llevar buen calzado, hidratación y respetar los senderos, ya que se trata de un espacio natural.

La Gloria puede ser visitada por familias, jóvenes, parejas y amantes del ecoturismo en general, ya que su grado de dificultad es moderado y permite que personas con distintas condiciones físicas puedan disfrutarla. Además, es un destino accesible, cargado de belleza y perfecto para quienes desean pasar un día diferente.