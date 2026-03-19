$!La Gran Cabalgata de David, tradición ecuestre que crece

Cada 19 de marzo, en honor a San José, las calles de David se transforman en escenario de una de las tradiciones más emblemáticas de Chiriquí: la Cabalgata de David, una manifestación que nació de forma espontánea a mediados del siglo pasado, según conocedores del tema.

En aquella época, el caballo era el principal medio de transporte para el trabajo, la vida cotidiana y la asistencia a las fiestas patronales. “No es que estuvieran desfilando, era simplemente la fila para entrar al pueblo rumbo a la celebración”, explicó la folclorista Elena Llorach.

Con el paso del tiempo, esa escena cotidiana fue adoptada por el pueblo como una celebración organizada que hoy recorre aproximadamente unos cinco kilómetros durante unas cuatro horas, reuniendo a miles de jinetes. “Una de las características que la hace única es la gran cantidad de ejemplares equinos que participan”, destacó Llorach a Metro Libre, quien también resaltó el esmero de los participantes por lucir su mejor vestimenta.

Aunque es una actividad folclórica, el atuendo vaquero predomina sobre el típico subrayó. “El folclore no solo se viste, también se vive”, afirmó remarcando la influencia del sector equino en Chiriquí. “Cada año se demuestra con esta actividad, que no solo reúne a caballistas de la región, sino de todo el país. La cabalgata se ha convertido en la gran cita anual del caballista panameño, y eso es digno de destacar”, dijo.