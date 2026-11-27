La Gran Terminal Nacional de Transporte de Albrook dio inicio oficial a la temporada navideña con un programa especial que tuvo como momento central el esperado encendido de su árbol de Navidad.

Durante la jornada, niños y familias disfrutaron de presentaciones de baile, la visita de Santa Claus y las ocurrencias de sus ayudantes en un ambiente lleno de luces e ilusión.

Con esta celebración, la administración de la terminal agradeció a los miles de usuarios que transitan por sus instalaciones en estas fechas de reencuentros familiares, deseándoles unas felices fiestas llenas de paz, salud y alegría de cara al nuevo año.