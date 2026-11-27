<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, señaló que los arbitrajes internacionales relacionados con la mina de cobre permanecen suspendidos, aunque advirtió que continúan vigentes y podrían reactivarse si no se logra un acuerdo con la empresa Minera Panamá. En ese contexto, explicó el papel de la firma internacional Hughes Hubbard &amp; Reed LLP, contratada por el Gobierno mediante procedimiento excepcional por un monto máximo de $13.8 millones para brindar asesoría jurídica y acompañamiento técnico-normativo. 'Los abogados son el vínculo que nos ayuda a mantener todas las reglas y requerimientos para que no incumplamos absolutamente nada y, si no llegamos a un acuerdo a feliz término, esto cumpla con la Constitución, con las leyes de Panamá y que la consulta tenga validez', detalló Moltó.