El Gobierno contrató a la firma internacional Spektrum para conducir el proceso de participación ciudadana sobre el futuro de la mina de cobre. Spektrum es una firma australiana especializada en participación y legitimidad en grandes proyectos de recursos naturales.

Según el Gobierno, Spektrum no tiene ningún contrato ni relación con la empresa minera y conducirá el proceso de manera independiente. La contratación se realizó en el marco del contrato de defensa del Estado panameño en el arbitraje internacional promovido por First Quantum Minerals Ltd., suscrito con Hughes Hubbard & Reed LLP. La firma deberá garantizar que el proceso cumpla con el Acuerdo de Escazú, con información pública y con informes que llegarán al público y al Gobierno al mismo tiempo.

En una reunión con representantes de los medios de comunicación, se explicó que la consulta ciudadana dará inicio durante las dos primeras semanas de diciembre y concluirá formalmente en febrero, con la expectativa de contar con el informe final el día 24 de ese mes. Aunque los resultados de este proceso participativo no tendrán carácter vinculante, su ejecución se llevará a cabo de manera paralela al desarrollo de las negociaciones con la empresa Minera Panamá.

En Panamá, el equipo encargado de realizar este proceso estará encabezado por Mariana Carmona, directora de Participación y vocera, y Mick Gooda, jefe de Desarrollo Indígena y Consentimiento.