La magia del ‘Cosplay Fest’ llega a Albrook Mall

La fantasía, la creatividad y la cultura geek se apoderan de la ciudad de Panamá con la nueva edición del ‘Cosplay Fest’, que se celebrará los días 23 y 24 de agosto en la Plaza del Delfín de Albrook Mall.Bajo el lema 'Vive la magia, sé el héroe', el festival reunirá a fanáticos del anime, manga, cómics y videojuegos, además de ofrecer actividades variadas como presentaciones de artes marciales, concursos de Just Dance, exhibiciones artísticas y stands de emprendedores relacionados con esta vibrante comunidad.Uno de los momentos más esperados será el concurso de cosplay, donde los participantes podrán demostrar su talento transformándose en sus personajes favoritos y competir por premios especiales.