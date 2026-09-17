$!La moda caribeña y cultural conquistará las pasarelas

Panamá se consolidará como epicentro de las tendencias regionales con la celebración del Latin American Fashion Week y el Coclé Fashion Week 2026, una vitrina pensada para impulsar la proyección de diseñadores nacionales e internacionales.

Max Morrel, director y productor del evento, resaltó que la programación arranca hoy, 17 de septiembre, en el Hotel Coclé, para luego trasladarse el fin de semana a ciudad de Panamá con pasarelas en Amador y el Hotel Dann Carlton, incluyendo un conversatorio formativo dirigido a estudiantes de diseño de la Universidad Nacional, la Universidad del Arte Ganexa y la USMA.

Entre los invitados destacados figuran los diseñadores puertorriqueños Juan Carlos Collazo y Edd Aponte, quienes aportarán el dinamismo de la moda caribeña y líneas resort con un toque de brillo y raíces culturales.

Collazo, quien regresa por segunda ocasión al país con sus marcas, enfatizó el valor de la constancia al aconsejar a los futuros creativos: “Hay un universo para todos; la moda, aunque ya está creada, tiene miles de posibilidades de recrearla. Hazlo porque te apasiona y eso se va a notar en el trabajo. Es un trabajo evolutivo que no se da de la noche a la mañana y hay que saberse vivir cada paso”.

Por su parte, el diseñador Edd Aponte eligió las pasarelas panameñas para dar inicio a la conmemoración de sus 10 años de trayectoria en la industria.

Destacó que, durante el evento, presentará propuestas con siluetas frescas, elementos arquitectónicos y acentos caribeños.

Al reflexionar sobre el potencial del talento emergente en la región, Aponte motivó a los jóvenes estudiantes a confiar en su identidad: “Que no se quiten, que sigan hacia adelante y practiquen mucho para ir puliendo esas costuras. Que crean en ellos mismos, que sean orgullosos de sus raíces y de su cultura, porque los latinoamericanos tenemos potencial de ser grandes en la moda”.