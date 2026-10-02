La Oreja de Van Gogh, primera gran confirmación de Starlite Marbella 2027

La Oreja de Van Gogh, icono del pop español, será la primera gran confirmación de Starlite Occident Marbella 2027 , que regresa a la ciudad para celebrar su XVI edición, consolidado como una plataforma global de música, cultura y entretenimiento, y como uno de los grandes referentes internacionales de la música en directo.

Durante sus 15 años de trayectoria, más de dos millones de asistentes de 97 nacionalidades han vivido la experiencia Starlite, convirtiéndolo en un punto de encuentro de artistas nacionales e internacionales de primer nivel.

En el corazón del festival se encuentra la icónica Cantera de Marbella, un anfiteatro natural excavado en la roca que ofrece una acústica extraordinaria y una cercanía única entre artistas y público. Será precisamente este escenario el que reciba el próximo viernes 13 de agosto a La Oreja de Van Gogh, primera gran confirmación de Starlite Occident Marbella 2027. La banda regresará para reencontrarse con su público y compartir una noche repleta de grandes éxitos.

Las entradas para el concierto estarán disponibles en preventa exclusiva desde el viernes 2 de octubre, a partir de las 10:00 horas. Para acceder, será necesario registrarse previamente en la página oficial de Starlite Occident Marbella. La venta general comenzará el lunes 5 de octubre, también a las 10:00 horas, en StarliteOccident.com.

Con 30 años de trayectoria, La Oreja de Van Gogh se ha consolidado como una de las bandas más reconocidas del pop español. Millones de discos vendidos y una amplia colección de premios respaldan su carrera. Canciones como La playa, Rosas y 20 de enero se han convertido en himnos que han trascendido generaciones.

En 2025, la agrupación anunció el regreso de Amaia Montero, dando inicio a una nueva etapa. En 2026 alcanzó otro hito cuando Rosas superó los mil millones de reproducciones en Spotify, confirmando su vigencia en la escena internacional.

Ubicada en la Cantera Starlite, un enclave natural único en Nagüeles, la propuesta del festival combina acústica excepcional y cercanía entre artistas y público. Cada verano, grandes nombres de la música nacional e internacional convierten este espacio en una experiencia única bajo las estrellas.

Con una programación que trasciende lo musical e integra cultura, gastronomía y entretenimiento, Starlite Occident Marbella se consolida como una plataforma global de experiencias. Cada noche se convierte en una ocasión para compartir, descubrir y disfrutar en un entorno incomparable.