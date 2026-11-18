El Festival Nacional del Sombrero Pinta’o celebrará su edición 2026 del 4 al 6 de diciembre en La Pintada, provincia de Coclé, con una programación que apuesta por la tradición, cultura y solidaridad. Tras el cambio de fecha, la organización decidió mantener las actividades previstas e incorporar iniciativas para respaldar a los artesanos y a las familias afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre.

Ina Daneth Rodríguez, alcaldesa de La Pintada, contó a Metro Libre que “estamos abriéndole las puertas a todos los artesanos de nuestro país de forma gratuita para que vayan a ofrecer sus mercancías, sus productos y sus artesanías”. Además, explicó que esta iniciativa busca contribuir a la reactivación económica de la zona y apoyar a quienes también atraviesan dificultades.

Rodríguez detalló que las actividades comenzarán el viernes 4 de diciembre con la gala de coronación y la inauguración del festival. Para el sábado 5 están programados los concursos tradicionales de crineja, tarco y el mejor sombrero pinta’o, además de cabalgatas y las tradicionales tunas rompe sombreros, que recorrerán diferentes calles del distrito.

Mientras que el domingo 6 se realizará el Desfile de los Mil Sombreros Pinta’os, uno de los principales atractivos de la celebración, que contará con la participación de músicos típicos panameños y presentaciones en el tren del swing.

“Ya tenemos más de 180 artesanos a quienes les estamos brindando la oportunidad de ir a La Pintada y ofrecer sus productos sin costo. Es una forma de apoyarlos para que puedan reactivar la economía de sus hogares”, expresó la honorable.

Rodríguez resaltó que coordinan con los estamentos de seguridad para garantizar el desarrollo de las actividades e invitó a panameños y extranjeros a visitar La Pintada. La organización espera recibir una cantidad similar a los más de 30 mil visitantes del año pasado.

“Cada visitante que va y que compra un sombrero o una artesanía es una esperanza para nuestros artesanos”, aseguró.