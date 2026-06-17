La princesa heredera de Noruega recibió un trasplante "exitoso" de pulmón

La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, quien padece una grave enfermedad respiratoria, se sometió con éxito a un trasplante de pulmón, anunció este miércoles el Palacio Real.

"Hasta el momento, el trasplante pulmonar ha sido exitoso", aseguró Arnt Fiane, jefe de servicio del departamento de cirugía torácica del Hospital Nacional de Oslo.

A la princesa de 52 años se le diagnosticó en 2018 una forma rara de fibrosis pulmonar, una enfermedad que puede requerir un delicado trasplante cuando los médicos estiman que al paciente solo le quedan uno o dos años de vida.

Esta intervención quirúrgica a Mette-Marit se conoce dos días después de que un tribunal de la capital noruega condenara a su hijo de una relación pasada, Marius Borg Høiby, a cuatro años de prisión por dos violaciones.

A la par del escándalo, el estado de salud de la princesa se ha deteriorado notablemente en los últimos meses, lo que la ha obligado a reducir sus compromisos oficiales.

"Estamos muy contentos de que todo haya salido bien hasta ahora", dijo Are Holm, jefe del servicio de neumología del Hospital Nacional.

"Al igual que todos los demás pacientes recién trasplantados, la princesa heredera permanecerá hospitalizada (...) durante varias semanas. Se trata de un procedimiento estándar destinado a ajustar la medicación, manejar posibles complicaciones y garantizar la rehabilitación", agregó.

Su esposo, el príncipe heredero Haakon, quien algún día se convertirá en rey de Noruega, reducirá su agenda de actividades para estar a su lado durante este período, precisó el Palacio.