$!La salud mental bajo presión en diciembre

El cierre de año se ha convertido en uno de los momentos más emocionales y desafiantes para muchas personas. Entre balances personales, comparaciones sociales y expectativas familiares, diciembre suele intensificar el estrés y la ansiedad. Así lo explicó la psicóloga Lourdes Serrano, quien señaló que vivimos en una sociedad donde “la competencia social” se ha normalizado, creando un entorno en el que la comparación constante deteriora la estabilidad emocional.

Según Serrano, el clima festivo también trae vulnerabilidades y agregó que “las celebraciones pueden reabrir heridas para quienes enfrentan duelos recientes, separaciones, pérdida de empleo o cualquier suceso emocional significativo”.

Además, el psicólogo Edgar Valderrama, especialista en trauma psicológico, coincide en que diciembre actúa como un detonante para quienes ya cargan con experiencias emocionales complejas. Valderrama también advirtió que al saturarse de actividades y exigencias externas, muchos descuidan señales tempranas de estrés que luego pueden escalar a cuadros de ansiedad o episodios depresivos.

Finalmente, diciembre debe ser un mes para el descanso y la planificación. Dormir bien, mantener rutinas y practicar momentos de pausa o meditación pueden marcar la diferencia.