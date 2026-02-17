La Sista protagoniza regreso triunfal en el concierto de Farruko en Puerto Rico

La Sista reapareció ayer en la anoche en los escenarios como invitada especial en el concierto de Farruko, marcando su regreso al género urbano tras varios años de ausencia y provocando una de las ovaciones más destacadas del evento.

Desde el instante en que apareció en el escenario del Coca Cola Music Hall de San Juan, Puerto Rico, el público estalló en euforia.

La nostalgia se apoderó del Music Hall cuando comenzaron a sonar los acordes de “Se desvive por ella”, tema que marcó una era y que anoche fue coreado a todo pulmón por miles de asistentes.

“Sentí mucha nostalgia porque la parte que más me gusta de la música es el escenario. Cuando escuché a la gente cantando y coreando el tema tenía un taco en la garganta... es algo tan lindo que me dieron ganas de llorar. Sentí que el público también estaba asombrado por mi cambio y me aplaudieron muchísimo”, expresó La Sista visiblemente emocionada tras su presentación.

“Compartir escenario con Farruko fue una experiencia maravillosa. Es un artista increíble y una gran persona. Me siento afortunada de haber podido compartir mi música con él y su público”, añadió.