$!La tenencia responsable de los animales exóticos y domésticos

Por otra parte, el subdirector de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Panamá, Facundo Clua, detalló que en el país solo están permitidos los animales domésticos como perros y gatos y que hoy en día no existen multas para las personas que no recojan las heces de sus mascotas en la vía pública. También, aseguró que la Alcaldía de Panamá no es la autoridad encargada de imponer multas a las personas que tengan en cautiverio a los animales silvestres.

Clua hizo énfasis en que la Ley N° 70 de 2012 protege a los perros y gatos contra el maltrato y el abandono. Estableciendo sanciones para quienes no proporcionen cuidados adecuados, los sometan a violencia o los dejen en estado de desamparo.

Según las leyes de Panamá, en cada hogar solo puede haber de dos a cuatro mascotas domésticas. Esta norma está establecida en el artículo 8 de la resolución N.º 022 del 28 de enero de 2000, emitida por el Ministerio de Salud, en donde las multas van desde los B/. 100.00 hasta los B/.1,000.00.