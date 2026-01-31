“La Tinto”, trasladado al hospital tras descompensarse en una pelea amateur

Simón Chen, conocido popularmente como “La Tinto”, fue trasladado a un centro hospitalario la noche de ayer, viernes 30 de enero, luego de sufrir una descompensación durante su participación en un combate de carácter amateur frente al influencer “El Chiri”, como parte del evento La Desvelada del Año, realizado en la Feria de Azuero.

El incidente se registró durante el tercer asalto del enfrentamiento, momento en el que Chen presentó signos de malestar físico, lo que obligó a detener la pelea y activar los protocolos de atención médica. Personal de asistencia presente en el evento le brindó los primeros auxilios antes de su traslado a un centro de salud para una evaluación especializada.

La Desvelada del Año es conocida por ser un evento que combina entretenimiento y combates amateurs entre figuras de redes sociales, el cual congregó a numerosos asistentes la noche del viernes en la Feria de Azuero.

El hecho generó múltiples reacciones entre el público presente y en plataformas digitales, donde seguidores manifestaron su preocupación.

Hasta el momento de redactar esta nota, se desconoce el estado de salud de “La Tinto”.