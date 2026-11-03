Lamine Yamal causa revuelo por su actitud en concierto de Melendi

El futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal volvió a captar la atención de las redes sociales tras asistir al concierto del cantante español Melendi en Barcelona acompañado de su pareja, la influencer Inés García.

El delantero azulgrana acudió al espectáculo celebrado en el Palau Sant Jordi, donde el artista presentó su gira Pop Rock Tour, vinculada a su más reciente producción discográfica. El evento reunió a miles de seguidores que llenaron el recinto.

Yamal compartió la velada con varios compañeros del Barcelona, entre ellos Pedri, Fermín López y Rodri, en una de las citas musicales más destacadas del fin de semana en la capital catalana.

Sin embargo, las imágenes difundidas en plataformas digitales generaron comentarios entre los usuarios, quienes señalaron la aparente seriedad del jugador durante buena parte del espectáculo.

Algunos mensajes destacaron que el internacional español permaneció sentado durante varios momentos del concierto, mientras otros defendieron su actitud al considerar que se trataba de una decisión personal.

El debate se extendió rápidamente en redes sociales, donde las reacciones se dividieron entre quienes interpretaron su lenguaje corporal como una muestra de incomodidad y quienes cuestionaron las especulaciones sobre su estado de ánimo.

Ni Yamal ni su entorno han realizado declaraciones públicas sobre los comentarios surgidos tras su asistencia al evento.