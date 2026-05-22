Lanza guía para vivir sin apegos

El conferencista y escritor panameño Robert Baum Rubio presenta su sexto libro titulado 'Los doce placeres elevados'. Esta nueva obra literaria marca una evolución personal y propone un viaje introspectivo en cuenta regresiva a través de doce niveles para desprenderse de los apegos terrenales y las cargas emocionales. 'Todos mis libros en realidad son mi propio proceso de evolución. Cosas que yo vivo, mis crisis; entonces yo los pongo en el libro para documentarlo y ya lo comparto', explicó el autor, destacando que el texto busca ser un espejo para que los lectores logren identificar sus propios bloqueos y comiencen a 'vivir más liviano'.A diferencia de sus primeras publicaciones enfocadas en ordenar las finanzas y las relaciones, esta entrega profundiza en virtudes como la integridad, la compasión y la liberación, contraponiendo cada placer con su respectiva sombra o dolor. El escritor confesó que el proceso de escritura lo llevó a confrontar su pasado y a deponer la arrogancia para buscar la unión en lugar de la separación. 'Yo me di cuenta de que a mí me daba vergüenza muchas cosas y dije: ese es mi juego ahora, si me da vergüenza, tengo que mostrarlo, y ahí es donde yo me voy limpiando', relató Baum Rubio, quien además identificó las tensiones físicas como la brújula del autodescubrimiento: 'El apretón; cuando la gente siente el apretón en el cuerpo, por ahí es el camino'.El libro, que ya ha agotado el 75% de su primera edición en preventa, está disponible en formatos físico, audiolibro y PDF a través de Amazon y los canales directos del autor (su cuenta de Instagram @RobertBaumRubio o por el WhatsApp 62368530). Más allá de las puestas en escena del pasado, el conferencista asegura encontrarse en el punto más limpio y ordenado de su vida, aprendiendo a soltar el control y a dejarse guiar por el flujo de los acontecimientos cotidianos. 'Me fui dando cuenta de que la vida me dice por dónde vas; si yo me resisto, duele, y si lo acepto, fluye ', concluyó.