Lanza guía para vivir sin apegos

El conferencista y escritor panameño Robert Baum Rubio presenta su sexto libro titulado “Los doce placeres elevados”.

Esta nueva obra literaria marca una evolución personal y propone un viaje introspectivo en cuenta regresiva a través de doce niveles para desprenderse de los apegos terrenales y las cargas emocionales. “Todos mis libros en realidad son mi propio proceso de evolución. Cosas que yo vivo, mis crisis; entonces yo los pongo en el libro para documentarlo y ya lo comparto”, explicó el autor, destacando que el texto busca ser un espejo para que los lectores logren identificar sus propios bloqueos y comiencen a “vivir más liviano”.

A diferencia de sus primeras publicaciones enfocadas en ordenar las finanzas y las relaciones, esta entrega profundiza en virtudes como la integridad, la compasión y la liberación, contraponiendo cada placer con su respectiva sombra o dolor.

El escritor confesó que el proceso de escritura lo llevó a confrontar su pasado y a deponer la arrogancia para buscar la unión en lugar de la separación. “Yo me di cuenta de que a mí me daba vergüenza muchas cosas y dije: ese es mi juego ahora, si me da vergüenza, tengo que mostrarlo, y ahí es donde yo me voy limpiando”, relató Baum Rubio, quien además identificó las tensiones físicas como la brújula del autodescubrimiento: “El apretón; cuando la gente siente el apretón en el cuerpo, por ahí es el camino”.

El libro, que ya ha agotado el 75% de su primera edición en preventa, está disponible en formatos físico, audiolibro y PDF a través de Amazon y los canales directos del autor (su cuenta de Instagram @RobertBaumRubio o por el WhatsApp 62368530).

Más allá de las puestas en escena del pasado, el conferencista asegura encontrarse en el punto más limpio y ordenado de su vida, aprendiendo a soltar el control y a dejarse guiar por el flujo de los acontecimientos cotidianos. “Me fui dando cuenta de que la vida me dice por dónde vas; si yo me resisto, duele, y si lo acepto, fluye “, concluyó.