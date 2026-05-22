Cerca de 2,345 casos de dengue se reportan este año

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, informó que en el país se registra un acumulado de 2,345 casos de dengue hasta la semana epidemiológica N.° 17, correspondiente al periodo del 26 de abril al 2 de mayo de 2026.

De acuerdo con el reporte oficial de la institución, la mayoría de los pacientes presentan cuadros sin signos de alarma, con un total de 2,055 casos. Igualmente, el Minsa informó que en la actualidad existen 276 personas reportadas con signos de alarma y 14 casos clasificados como dengue grave.

La entidad sanitaria también detalló que 292 personas permanecen hospitalizadas a causa de esta enfermedad, lo que mantiene en alerta al sistema de salud nacional ante el incremento de contagios.

En cuanto a las defunciones, el Minsa confirmó siete fallecimientos asociados al dengue en lo que va del presente año.

Patricio Camarena, técnico de control de vectores del Ministerio de Salud, explicó que “es fundamental que los ciudadanos realicen limpiezas constantes en sus hogares y eviten mantener agua acumulada en recipientes, ya que estos se convierten en los principales focos de reproducción de mosquitos”.

En este sentido, la Alcaldía de Panamá señaló mediante una nota de prensa que está realizando campañas y recorridos en toda la ciudad para eliminar criaderos.