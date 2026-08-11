Las aspirantes a Miss Universo Panamá brillaron en Runway

Las 27 aspirantes a la corona de Miss Universo Panamá 2026 realizaron su presentación oficial el pasado 9 de agosto durante la gala “Miss Universe Panamá Runway 2026”, una velada dedicada a exaltar la moda, la elegancia y el talento de destacados diseñadores nacionales.

El evento, celebrado en un concurrido centro comercial de la localidad, marcó el inicio formal de la competencia y tuvo como gran protagonista a la pasarela, donde las candidatas lucieron propuestas de reconocidos diseñadores panameños como Jaime Luna, Christian Martino, Maritza Holness y Roberto Ford.

Durante la gala también se reconoció el desempeño digital de las candidatas que, hasta esta etapa del certamen, han destacado en redes sociales y plataformas digitales por su alcance, nivel de interacción y presencia en línea.

En esta categoría, Gabriela González, representante de Chiriquí, recibió la Medalla de Bronce; Gabriela Justiniani, de Colón, obtuvo la Medalla de Plata; mientras que Taiz Villaverde, representante de Bocas del Toro, se alzó con la Medalla de Oro, al registrar el desempeño digital más destacado hasta el momento.

La competencia continuará rumbo a la gran gala final, en la que será coronada la nueva soberana de la belleza panameña. El evento está programado para el 5 de septiembre en la Arena Roberto Durán.