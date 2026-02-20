Las fincas agroturísticas integran educación, diversión y naturaleza

El agroturismo continúa posicionándose como una de las experiencias preferidas para quienes desean desconectarse de la ciudad y reconectar con la naturaleza sin salir del país.

Edgardo Trejos, propietario de la Finca Agroturística El Paraíso, ubicada en El Cacao de Capira, en Panamá Oeste, explicó que el lugar está rodeado de vegetación, senderos naturales y cultivos de café y naranja. “La experiencia incluye caminatas guiadas, acceso a miradores naturales y recorridos para conocer la producción agrícola”, expresó el dueño.

Además, Trejos agregó que la finca ofrece pasadía que incluye almuerzo típico, con precios que están entre $25 y $35 por persona, dependiendo del paquete. Para quienes desean una experiencia más completa, cuentan con estadías de dos días y una noche, desde $60 por persona.

También en Capira se encuentra La Granja de Alicia, una granja interactiva diseñada para el contacto directo con animales de finca. Durante los recorridos guiados, los visitantes pueden alimentar y conocer más de diez especies, entre ellas caballos, ponis, cabras, ovejas, vacas y aves de corral. El espacio cuenta con juegos al aire libre, zonas para fotografías, paseos a caballo y espacios para cumpleaños y eventos. La propuesta que brinda es educativa y vivencial, para enseñar sobre el cuidado animal y la vida rural. Las tarifas inician desde $8 por niño y de $10 a $12 por adulto, dependiendo del paquete y las actividades adicionales.

Otra alternativa es La Granja de Maicol, un espacio educativo y recreativo que recibe a grupos escolares y familias. Allí, los niños interactúan con gallinas ponedoras, conejos, cabras, ponis, mini pigs y ovejas, mientras aprenden sobre cultivos como maíz, yuca, piña, pepino y saril.

La experiencia en La Granja de Maicol incluye recorrido guiado, juegos al aire libre, uso de salón techado, estacionamientos y áreas verdes para picnic. Sus precios están por edad: niños pagan $4; adultos $16; jubilados $3; niños con condición especial $2; y bebés de 0 a 11 meses no pagan. El enfoque de este lugar está en fomentar el respeto por la naturaleza y el trabajo en equipo en un entorno seguro.

Estas fincas demuestran que el agroturismo en Panamá se trata de experiencias que integran aprendizaje, recreación y contacto con la tierra y animales.