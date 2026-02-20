$!Ley: las conductas exhibicionistas serían penalizadas

En espera de segundo debate en la Asamblea Nacional (AN), se encuentra el proyecto de ley 435 que busca tipificar el delito de exhibicionismo en el Código Penal. La iniciativa fue presentada por el diputado de la bancada Mixta, Manuel Cheng.

“Hablamos de conductas como: mostrar los genitales de manera intencional en espacios públicos, masturbarse en parques, baños públicos o transporte, realizar actos sexuales explícitos frente a otras personas sin su consentimiento”, explicó el proponente.

Añadió que, “la iniciativa también contempla agravantes cuando estos hechos ocurren en centros educativos, hospitales, iglesias, transporte público o en presencia de menores de edad”.

El proyecto establece penas de prisión de uno a siete años, dependiendo de la gravedad. Cheng indicó que, además, se incluye un artículo que establece que “el Ministerio de Seguridad Pública, en coordinación con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social, desarrollará campañas de prevención, sensibilización y denuncia sobre conductas de exhibicionismo orientadas especialmente a la protección de la niñez y adolescencia”.

Sobre la propuesta, conocedores del tema indicaron que en Panamá ya existe legislación en la materia e indican que es una conducta que tiene que ver mucho con la educación.

El sociólogo Milcíades Pinzón manifestó que “siempre hay alguna forma de exhibicionismo en cualquier tipo de sociedad, el problema es cuando eso se convierte en una tendencia”. “Si eso se queda solo en una ley... no soluciona el problema, necesitamos transformar de fondo el problema”, añadió el experto.