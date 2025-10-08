Cultura

Las películas animadas que rompieron la taquilla

Ne Zha 2 | Un niño demonio, criado por humanos, forma una incómoda alianza con el príncipe Loong, Ao Bing, en una batalla épica para proteger a sus clanes. Después, sus cuerpos se tambalean al borde de la destrucción.
Frozen II | Elsa tiene un poder extraordinario: es capaz de crear hielo y nieve; sin embargo, siente que no encaja en Arendelle.
Los Increíbles 2 | Helen es reclutada para ayudar a que la acción vuelva a la vida de los Súper, mientras Bob se enfrenta a la rutina del hogar.
Minions: El origen de Gru | Gru crece siendo admirador de “Los salvajes seis”, un supergrupo de villanos al que quiere pertenecer.
Toy Story 4 | Woody descubrirá lo grande que puede ser el mundo para un juguete cuando Forky se convierta en su compañero.
Notistarz
08 de octubre de 2025

Las películas animadas continúan consolidándose como uno de los géneros más rentables del cine global.

De acuerdo con un informe publicado por el portal financiero LoveMoney, que ajusta las cifras a la inflación, la cinta china Ne Zha 2 encabeza el listado de las 20 películas animadas más taquilleras de todos los tiempos, con una recaudación estimada superior a los $2.100 millones.

El ranking incluye producciones de estudios como Pixar, DreamWorks, Illumination y Disney, destacando el dominio de franquicias como Frozen, Toy Story, Los Increíbles y Mi Villano Favorito. Pixar figura con 14 títulos en el top 50, mientras que Illumination lidera en promedio de ingresos por película.

Las cinco películas animadas con mayor recaudación ajustada son: Ne Zha 2 – más de $2.100 millones; Frozen II – $1.450 millones; Los Increíbles 2 – $1.400 millones; Minions: El origen de Gru – $1.350 millones y Toy Story 4 – $1.300 millones

El informe subraya que la animación ha trascendido su nicho infantil para convertirse en un fenómeno cultural y económico de alcance global, con capacidad de movilizar audiencias masivas y generar ingresos multimillonarios en mercados diversos.

Tags:
Cine
|
Películas
|
Taquilla
|
animadas
|
Panamá
|
