Las películas animadas que rompieron la taquilla

Las películas animadas continúan consolidándose como uno de los géneros más rentables del cine global.

De acuerdo con un informe publicado por el portal financiero LoveMoney, que ajusta las cifras a la inflación, la cinta china Ne Zha 2 encabeza el listado de las 20 películas animadas más taquilleras de todos los tiempos, con una recaudación estimada superior a los $2.100 millones.

El ranking incluye producciones de estudios como Pixar, DreamWorks, Illumination y Disney, destacando el dominio de franquicias como Frozen, Toy Story, Los Increíbles y Mi Villano Favorito. Pixar figura con 14 títulos en el top 50, mientras que Illumination lidera en promedio de ingresos por película.

Las cinco películas animadas con mayor recaudación ajustada son: Ne Zha 2 – más de $2.100 millones; Frozen II – $1.450 millones; Los Increíbles 2 – $1.400 millones; Minions: El origen de Gru – $1.350 millones y Toy Story 4 – $1.300 millones

El informe subraya que la animación ha trascendido su nicho infantil para convertirse en un fenómeno cultural y económico de alcance global, con capacidad de movilizar audiencias masivas y generar ingresos multimillonarios en mercados diversos.