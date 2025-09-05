Laviery está en Rockzany

ML | El cantante y productor panameño Giuseppe Alessandro Laviery logra grandes avances en su carrera artística. Recibe un nuevo reconocimiento en su trayectoria, siendo nominado como Solista del Año en los Rockzany Music Awards 2025, tras haber recibido en 2024 el Premio Victoria a Mejor Producción Musical del Año en Panamá.

Esta nominación confirma un periodo en el que su creatividad y propuesta artística siguen siendo respaldadas tanto por la industria como por el público.

Con más de 100 producciones para otros artistas, una experiencia que abarca conciertos en América y Europa, y una propuesta que une su faceta de productor y cantautor, Laviery demuestra que su camino se sostiene en la constancia y en una búsqueda auténtica de expresión. Radicado en Madrid, invita a adentrarse en un espacio sin gravedad, donde las reglas se desvanecen y la memoria guarda historias intensas.