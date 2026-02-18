Le canta a los amores imposibles con “Stranger”

La cantante panameña Stephanie Carreira presentó “Stranger”, una canción que aborda los amores platónicos y las ilusiones que nacen sin conocer realmente a la otra persona.

“Habla de esos sentimientos que uno sabe que no van a ser mutuos, pero aun así quiere vivirlos”, explicó. La artista aclaró que el tema no tiene relación con la serie Stranger Things, pese a la coincidencia en el título.

Carreira, quien canta desde niña en una familia rodeada de música, comenzó subiendo covers a YouTube en la adolescencia. Aunque en sus inicios escribió canciones urbanas, asegura que no se sentía identificada.

“Hacía reguetón porque era lo que estaba de moda, pero no me representaba”, confesó. Fue entonces cuando decidió apostar por el pop rock, género con el que conectó de manera natural: “Creo que el momento correcto para lanzar mi música era ahora”.

Agregó que el video de “Stranger” fue grabado en Las Escalinatas del Canal, buscando una atmósfera nocturna.

Además de su carrera musical, la intérprete ha participado en musicales como José el Soñador, Balboa y Fama. “Han sido experiencias espectaculares”, afirmó.