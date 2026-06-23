Les dedican un día en Florida

Un día propio en los Estados Unidos y un concierto ante miles de fanáticos en el corazón del Mundial: así celebran Los Rabanes sus 30 años de trayectoria. La ciudad de Doral, en Florida, oficializó el 17 de junio de 2026 como el “Día de Los Rabanes” en honor a su masiva contribución a la música latina, un homenaje firmado por la alcaldesa Christi Fraga que sirve de antesala para la promoción de su nueva producción discográfica, “La Maskara”, y su próximo gran salto al Fan Fest oficial de la FIFA.

El festejo de la banda panameña, ganadora del Latin GRAMMY®, se trasladará este sábado, 27 de junio, a Nueva York, donde formarán parte del FIFA World Cup 26™ Queens Group Stage HQ.

El concierto se llevará a cabo en el emblemático USTA Billie Jean King National Tennis Center, ubicado en Flushing Meadows-Corona Park, Queens, un recinto que se ha transformado en uno de los principales puntos de encuentro para que miles de aficionados de Nueva York y Nueva Jersey disfruten de la Copa del Mundo.

“Recibir este reconocimiento representa un honor para todos nosotros”, expresó la banda.