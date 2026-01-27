Líderes en turismo se reunirán para hablar de patrimonio en Colón

La ciudad de Colón recibirá el próximo 31 de enero la séptima edición del Foro Internacional de Líderes en Turismo, que se realizará en el Centro de Arte y Cultura de Colón con ingreso libre y gratuito.El encuentro se presenta bajo el lema 'El patrimonio en diálogo: estrategias para comunicar lo que somos', proponiendo un espacio de debate, reflexión y construcción colectiva sobre la relación entre turismo, patrimonio y comunicación.Líderes del turismo nacional e internacional debatirán temas como:'El patrimonio que no se ve y del que nadie habla', por Miguel Ledhesma (Argentina); 'Quién cuenta la historia del destino importa tanto como la historia en sí', por Eliane de Souza (Brasil); 'El verdadero patrimonio cultural del turismo no son los monumentos: es la gente', por Yubelkys Mejia Rincón (República Dominicana); 'El patrimonio cultural y natural como legado histórico para el desarrollo de narrativas responsables e integradoras a partir de la comunicación turística', por Hugo Rodríguez Chávez (México); 'El patrimonio no se explica: se cuenta', por Luis Polo Roa (Panamá); y 'Un viaje en 90 segundos', por Audrey Dayana Salcedo Sánchez y Edwin Adrián Camargo Guerrero (Colombia).Otros panelistas invitados serán: Florencia Cuneo (Argentina): 'Entre el oasis y el pantano alimentario: ¿qué nos dan de comer los destinos turísticos?'; Irina Grassmann (Alemania): 'Lost in translation: lo que tu destino dice... y lo que el mundo entiende'; Carmen Cândido (Brasil): 'Campos do Jordão: comunicación estratégica y colaborativa'; Jacqueline Granda (Ecuador): 'Del páramo a la Amazonía, de los Andes al mar: comunicar el patrimonio vivo del Ecuador desde el territorio y sus comunidades'; Renata Aquino Carraro Pierini (Brasil): 'Pasaporte Turístico de Caxias do Sul - RS: Nuestra ciudad'; Yovanny Valero (Venezuela): 'El año en que Venezuela creó el algoritmo' y Abel Aronátegui (Panamá): 'Centro de Arte y Cultura como Patrimonio Cultural'.El evento invita a profesionales, estudiantes, gestores culturales, comunicadores y público en general interesado en comprender mejor los desafíos y oportunidades del turismo contemporáneo, especialmente en lo que refiere a la forma de narrar los destinos y sus historias con profundidad, respeto y responsabilidad. La entrada es gratuita y no requiere inscripción previa, lo que facilita el diálogo y el aprendizaje para toda la comunidad.Esta cita forma parte del calendario de actividades de la Organización Mundial de Periodismo Turístico para 2026, que incluye eventos formativos, conferencias y foros internacionales destinados a fortalecer las prácticas comunicativas en el sector.