Llega el ‘fenómeno therians’

La creciente subcultura de los therians llegó a Panamá. Se ha convocado a una reunión para el próximo 25 de febrero en el Parque Omar, a las 5:00 p.m., donde jóvenes y entusiastas de esta identidad buscarán compartir sus experiencias.Este movimiento, que ha ganado una visibilidad sin precedentes gracias a plataformas como TikTok e Instagram, agrupa a personas que sienten una conexión interna, psicológica o espiritual con animales.A diferencia de otras comunidades como los furries, los therians no basan su interés en personajes de ficción, sino en una identidad profunda con especies reales como lobos, zorros, perros o gatos. Según se ha explicado, en este encuentro es probable observar el uso de máscaras, colas y la práctica de quadrobics (ejercicios en cuatro patas), elementos que sirven como herramientas de expresión para quienes sienten que su esencia se asemeja a la de un animal.Los seguidores de este movimiento manifiestan que ser therian no implica una confusión con la realidad biológica; los participantes son conscientes de su condición humana, pero experimentan estados denominados shifts, donde perciben el mundo a través de instintos o sensaciones animales.