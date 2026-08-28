Lleva el entorno digital a ‘Tik Tokers’

m.salomón | El escritor panameño Gyno Valentino Sandiford, oriundo de Colón, presentó su obra “Tik Tokers: peligros en las redes sociales”, un libro que busca orientar a niños y jóvenes sobre los riesgos del entorno digital. “Este libro nace porque hoy día tenemos una problemática muy grande en cuanto a los delitos que se cometen a través de las redes sociales como acoso, suplantación de identidad y engaño”, explicó.

El autor señaló: “estamos tratando de abordar esa problemática desde una estrategia a través de cuentos cortos, que les sean familiares a los muchachos, con un lenguaje comprensible”.

“Tik Tokers” reúne 15 cuentos basados en situaciones de la vida real y relacionados con los principales peligros de las plataformas digitales. Sandiford mencionó casos de suplantación de identidad y adicciones a las redes sociales y al internet.

Cada cuento incluye un cuestionario al final, una herramienta que, según Sandiford, permite evaluar lo aprendido y también identificar posibles situaciones que estén viviendo los jóvenes.

El libro tiene 113 páginas e incorpora imágenes y elementos inspirados en las plataformas que utilizan los jóvenes. “Tiene incluso conversaciones como de WhatsApp, se le hacen post de Instagram, post de TikTok y ellos cuando lo leen van a sentir que están frente a una plataforma digital”, detalló.

Para Sandiford, este formato permite que los lectores relacionen las historias con su vida cotidiana y sean más conscientes de los peligros que pueden encontrar al utilizar sus dispositivos.

La obra está disponible en el stand del Ministerio de Cultura durante la Feria Internacional del Libro de Panamá. También puede conseguirse a través de las redes sociales del autor, como @gynovalentino.