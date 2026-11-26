De Jesse Jackson a Alí Jamenei, pasando por Dolly Parton y David Hockney, esta es una selección de las personalidades fallecidas en el mundo en 2026.

ENERO

3: Eva SCHLOSS, 96 años, hermanastra de Ana Frank, superviviente de Auschwitz.

7: Renee GOOD, 37 años, abatida por la policía migratoria estadounidense en Minneapolis cuando conducía su automóvil.

13: Claudette COLVIN, 86 años, pionera del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y precursora de Rosa Parks.

19: VALENTINO, 93 años, diseñador italiano que gustaba de vestir de rojo a las estrellas.

30: Catherine O'HARA, 71 años, actriz canadiense que alcanzó la fama en la década de 1990 con la exitosa comedia "Mi pobre angelito" ("Solo en casa", en España).

FEBRERO

15: Robert DUVALL, 95 años, actor estadounidense multipremiado, inolvidable por sus papeles en "El Padrino", "Apocalypse Now" o "Un día de furia" ("Falling down", de 1993).

17: Jesse JACKSON, 84 años, héroe de las luchas por los derechos civiles en Estados Unidos y compañero de camino de Martin Luther King.

25: Antonio TEJERO, 93 años, golpista del 23 de febrero de 1981, en España, cuando invadió el Parlamento.

28: Alí JAMENEI, 86 años, guía supremo iraní, asesinado en Teherán en un ataque estadounidense-israelí en las primeras horas de la guerra.

MARZO

5: Antonio LOBO ANTUNES, 83 años, escritor y agudo cronista de la sociedad portuguesa.

10: Alfredo BRYCE ECHENIQUE, 87 años, novelista peruano cuya obra combina humor, ironía y elementos grotescos.

14: Jürgen HABERMAS, 96 años, influyente filósofo alemán que veía en Europa el único remedio frente al auge de los nacionalismos.

19: Umberto BOSSI, 84 años, figura tutelar de la derecha identitaria italiana y veterano de los gobiernos de Silvio Berlusconi.

19: Chuck NORRIS, 86 años, actor estadounidense, experto en artes marciales y cine de acción.

ABRIL

17: Nathalie BAYE, 77 años, discreta estrella francesa cuya prolífica filmografía reunió nombres como François Truffaut, Jean‑Luc Godard, Steven Spielberg y Xavier Dolan.

21: Luis PUENZO, 80 años, cineasta argentino ganador del Óscar en 1986 por "La historia oficial", la primera película en abordar la dictadura argentina (1976-1983).

30: Georg BASELITZ, 88 años, pintor y escultor alemán, conocido por sus cuadros invertidos.

MAYO

6: Ted TURNER, 87 años, creador de CNN y pionero estadounidense de la información continua.

29: Edgar MORIN, 104 años, sociólogo y filósofo francés, defensor de la interdisciplinariedad e inventor del concepto de "pensamiento complejo".

JUNIO

4: Marjane SATRAPI, 56 años, cineasta y autora franco‑iraní de la novela gráfica autobiográfica Persépolis.

11: David HOCKNEY, 88 años, pintor británico, maestro del color y del pop art.

14: Taty ALMEIDA, 95 años, figura emblemática de la lucha por los derechos humanos en Argentina por su labor al frente de las Madres de Plaza de Mayo.

21: Ramiro VALDÉS, 94 años, compañero del Che Guevara, personaje central de la revolución cubana.

22: Alan GREENSPAN, 100 años, emblemático presidente de la Reserva Federal (Fed) a finales del siglo XX y símbolo de la hegemonía monetaria estadounidense.

JULIO

8: Bonnie TYLER, 75 años, inconfundible voz rasgada del pop británico de los años 1980.

13: Sam NEILL, 78 años, actor neozelandés asociado en el cine a la saga Jurassic Park

30: Nirmal PURJA, 43 años, campeón británico-nepalí del alpinismo moderno, muerto en una avalancha durante una ascensión en Pakistán.

AGOSTO

14: Jason ARDAY, 41 años, uno de los escasos profesores negros de Cambridge, hallado muerto tras acusaciones de plagio y mentiras difundidas por la prensa británica.

14: Yayoi KUSAMA, 97 años, artista vanguardista japonesa, conocida por sus motivos de lunares coloridos y repetitivos.

25: Dolly PARTON, 80 años, leyenda de la música country, admirada por generaciones de estadounidenses.

25: Tim CURRY, 80 años, actor británico célebre por su papel en el filme de culto The Rocky Horror Picture Show.

27: Ratko MLADIC, 84 años, exjefe militar serbobosnio, condenado a cadena perpetua en La Haya por la masacre de Srebrenica, la peor matanza en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

28: HARALD V, 89 años, rey de Noruega, figura aglutinadora del país, que permaneció 35 años en el trono.

SEPTIEMBRE

2: Gloria STEINEM, 92 años, periodista y activista feminista estadounidense, pionera de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres.

11: Emma BONINO, 78 años, figura italiana de la centroizquierda, feminista y europeísta convencida.

14: Peter MAX, 88 años, pintor estadounidense, rey del arte psicodélico y autor de grandes murales de bienvenida en las fronteras con México y Canadá en los años 1970.

15: Patricio GUZMÁN, 85 años, cineasta chileno, autor de documentales multipremiados como "La batalla de Chile" y "Nostalgia de la luz".

30: Margaret HAMILTON, 90 años, pionera estadounidense de la informática y figura clave del programa lunar Apolo.

OCTUBRE

6: Eva Marie SAINT, 102 años, actriz estadounidense famosa por sus papeles en "La ley del silencio" de Elia Kazan y "Con la muerte en los talones" de Alfred Hitchcock.

7: El cantautor ítalo-argentino Piero, 81 años, compositor de "Mi viejo" y una de las voces emblemáticas de la canción popular latinoamericana.

7: Maricarmen ABASCAL, 87 años, jubilada cuyo desalojo en Madrid desencadenó un movimiento de protesta en España contra la crisis de la vivienda.

28: Dolores HUERTA, 96 años, figura del sindicalismo en Estados Unidos y firme defensora de los trabajadores inmigrantes.

28: Patrick STEWART, 86 años, actor británico, estrella de las sagas "X‑Men" y "Star Trek".

28: Cuauhtémoc CÁRDENAS, 92 años, referente histórico de la izquierda mexicana y primer alcalde electo de Ciudad de México.

NOVIEMBRE

6: Sebastian LELIO, 52 años, cineasta chileno ganador del Óscar por "Una mujer fantástica".

16: Miguel Ángel FÉLIX GALLARDO, 80 años, artífice del surgimiento de los grandes carteles en México, conocido como "jefe de jefes".

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