$!Los encantos del Parque Portobelo

Enclavado en la costa caribeña de Colón, el Parque Nacional Portobelo es uno de esos lugares donde la historia y la naturaleza se dan la mano para contar el pasado de Panamá y mostrar su riqueza presente.

Sus senderos, playas, manglares y ruinas coloniales conforman un escenario que combina belleza aventura y memoria, invitando a los visitantes a descubrir un tesoro patrimonial único.

Durante una visita reciente al parque, el empresario y promotor turístico Michael Chen resaltó el valor que tiene este destino para el desarrollo del turismo sostenible en el país.

Según comentó Chen, la mayor fortaleza del lugar está en su gente y en la riqueza natural, histórica y cultural que lo caracteriza. A su juicio, estos elementos permiten conectar el turismo con la educación y la conservación, generando conciencia sobre la importancia de proteger el entorno y valorar el legado afrocolonial que define a Portobelo.

Además, Chen resaltó que el elemento clave que distingue a este destino dentro de la provincia de Colón es precisamente esa herencia cultural afrocolonial, que sigue viva en sus tradiciones, su música, su gastronomía y su espíritu comunitario.

El Parque Nacional Portobelo abarca una extensión de más de 34 mil hectáreas, con ecosistemas variados que incluyen manglares, bosques húmedos y zonas marinas. Es hogar de una amplia diversidad de flora y fauna, y conserva además los restos de antiguas fortificaciones españolas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. A todo esto, se suma la calidez de su población, que recibe al visitante con hospitalidad y orgullo.

“Yo no soy de este lugar, pero Colón es espectacular y es un tesoro que merece ser descubierto por mucho de los panameños y visitantes del extranjero”, dijo Jason de @portobelo_adventures, quienes promueven recorridos por el parque que combinan exploración, gastronomía y contacto con la naturaleza. Ya sea caminando entre la selva, navegando por el río o avistamiento de aves en el Global Big Day.

Entre la historia, el verdor y el sonido del mar, Portobelo se reafirma como un lugar donde el pasado se encuentra con el presente para mostrar el valor de lo auténtico.