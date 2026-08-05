$!Los perros tienen sus guarderías

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Chen destacó que, antes de ser admitidos, los perros deben cumplir con una serie de requisitos para proteger la salud y seguridad de todos los animales. <span class="mln_uppercase_mln">'Las mascotas deben contar con su esquema de vacunación completo (rabia, parvovirus, distemper y bordetella), desparasitación interna y externa al día, y buen comportamiento social. No aceptamos perros con conductas agresivas', explicó. También contamos con Socialización supervisada, habitaciones, Tiempo de juego y alimentación según su rutina.</span>