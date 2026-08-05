$!Los perros tienen sus guarderías

Cada vez son más los dueños de mascotas que recurren a las guarderías para perros como una alternativa para que sus compañeros de cuatro patas permanezcan seguros, activos y bajo supervisión mientras cumplen con sus responsabilidades diarias.

Stevens Chen, representante legal de Zoomies Petshop & Grooming, explicó que este tipo de espacios están diseñados exclusivamente para perros de todas las razas y tamaños, donde además de socializar, reciben atención y cuidados durante el día.

“Zoomies ofrece tienda para mascotas, peluquería, transporte, guardería, hotel y profilaxis dental sin anestesia. Nuestra guardería está dirigida exclusivamente a perros de todas las razas y tamaños”, señaló.

En cuanto a la rutina diaria, indicó que las mascotas permanecen activas con actividades supervisadas y cuentan con espacios adecuados para descansar.

“Los perritos disfrutan de juegos supervisados y acceso al patio durante todo el día. Reciben su alimentación según las indicaciones de cada propietario, descansan en áreas acondicionadas y participan en actividades de estimulación de acuerdo con su nivel de energía. Contamos con cuidadores capacitados y estrictos filtros de ingreso y limpieza”, afirmó.

También respecto a los costos, Chen detalló que dentro de la guardería se ofrece un pase diario por B/.14, además de planes semanales, quincenales y mensuales que incluyen algunos beneficios exclusivos para los clientes.

Están ubicados en calle cuarta Parque Lefevre y abren de lunes a viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.; los sábados de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y los domingos abre la tienda y peluquería de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.