Los Rabanes abrirán Premios Juventud con su poder del rock latino

Los Rabanes, la icónica banda panameña de rock latino, considerados los Reyes del Ska, participarán en el show de apertura de los Premios Juventud a realizarse este jueves por primera vez en Panamá, en un show musical dedicado a la cultura panameña.

Como parte central del homenaje, Los Rabanes interpretarán su mayor éxito internacional, “Señorita, a mí me gusta su style”, tema que marcó a toda una generación y que hoy vuelve a brillar en un escenario de impacto global.

Con más de tres décadas de trayectoria, 15 discos de estudio y múltiples reconocimientos internacionales, incluyendo un Grammy Latino, la agrupación panameña llega a este escenario para reafirmar su vigencia, energía y capacidad de conectar con nuevas generaciones.

El Opening Show de los Premios Juventud es uno de los momentos más esperados de la gala, donde se marcan las tendencias musicales del año y se celebran los ritmos que mueven al público joven en todo el continente.

La participación de Los Rabanes resalta la fuerza del ska latino y su capacidad de seguir reinventándose con fusiones frescas y colaboraciones de impacto.

“Para nosotros es un honor abrir los Premios Juventud y compartir nuestra música con un público tan diverso y vibrante. Esta invitación confirma que la energía del ska y del rock latino sigue más viva que nunca”, declaró Emilio Regueira, vocalista de Los Rabanes.

La presentación de Los Rabanes promete ser explosiva, cargada de ritmo, baile y mensajes de unión, manteniendo intacto el espíritu rebelde y festivo que los ha caracterizado desde sus inicios.

Los Premios Juventud, una de las ceremonias más importantes del entretenimiento hispano—celebrando música, moda, cultura pop y redes sociales—serán transmitidos en vivo por Univisión, UniMás, Galavisión y ViX.