Los Rabanes en PJ 2025: un homenaje a la cultura Guna y la identidad panameña

La agrupación panameña Los Rabanes dejó huella en los Premios Juventud Panamá 2025, no solo por su energía en el escenario, sino también por rendir un sentido tributo a la riqueza cultural del país.

En su paso por la alfombra azul y durante su presentación, la banda vistió chaquetas confeccionadas con molas tradicionales de la cultura Guna, diseñadas por la panameña Jochebec Arjona. Este gesto puso en alto una de las expresiones ancestrales más emblemáticas de Panamá, símbolo de identidad, creatividad y orgullo nacional.

La propuesta de Los Rabanes llevó la cultura panameña a un escenario internacional de gran relevancia, proyectando al mundo el legado de las comunidades originarias que mantienen vivas sus tradiciones.

Sobre el escenario, interpretaron “Señorita a mí Me Gusta Su Style”, mostrando la fuerza del ska y el rock panameño en una noche donde también compartieron espacio con artistas de renombre como Willie Colón, Natti Natasha, Farruko, Carlos Vives y Gloria Trevi.

Para Los Rabanes, haber participado en Premios Juventud significó confirmar su visión de seguir innovando y trascendiendo fronteras, siempre con la convicción de mantener viva la música y la cultura latinoamericana, con Panamá como estandarte.