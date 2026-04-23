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Los salmones “dopados” nadan distancias largas
Investigadores temen que la contaminación de las aguas con drogas presente “un riesgo para la biodiversidad”
Freepik | Un grupo de Peces nadando cerca de la superficie.
Redacción
23 de abril de 2026
Tags:
salmones
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