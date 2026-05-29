Luis Enrique regresa a la salsa con “El Alma en Clave”

El cantautor y productor Luis Enrique, estrenó “El Alma en Clave”, su primer álbum inédito completo de salsa que lanza en 13 años.

Grabado entre Miami, Venezuela y Puerto Rico, y realizado junto a un equipo excepcional de músicos, productores y arreglistas, el proyecto representa una obra cuidadosamente elaborada que celebra la esencia de la salsa con una visión contemporánea y profundamente emocional.

El llamado “Príncipe de la Salsa” apuesta por un álbum profundamente musical, elegante y emocional, concebido para escucharse con atención, y para sentirse y bailarse sde principio a fin.

Más allá de la interpretación, Luis Enrique asume además un rol clave como Productor Ejecutivo del proyecto, liderando una visión artística cuidadosamente desarrollada que refleja su madurez musical, experiencia y profundo respeto por la esencia de la salsa.





“El Alma en Clave” funciona como una verdadera clase magistral de arreglos, armonía, ritmo y musicalidad. Desde una introducción hablada que invita a detenerse y escuchar, hasta elaboradas secciones de metales y letras cargadas de sentimiento, el álbum propone una experiencia distinta en tiempos donde la música suele consumirse con prisa.





La producción incluye temas ya conocidos por el público como “ La Foto ” —nominada al Latin Grammy 2025, “ Ayúdame a Entender” , el energético “Dando y Dando ” y “Nombre y Apellido” , junto a De La Ghetto.

Entre los temas focales destaca “ Vuelvo A Ser Yo ” , colaboración junto a Alaín Pérez, una canción cargada de romanticismo y sabor, creada para la pista de baile y para disfrutar junto a quien amas.

Asimismo, “Porque Creo En Ti”, junto a Israel Houghton, presenta una fusión inesperada y emotiva entre el universo salsero de Luis Enrique y la fuerza sonora del R&B góspel.

Con una instrumentación poderosa y un mensaje profundamente espiritual, la canción se convierte en un encuentro musical cargado de fe, sensibilidad y emoción, revelando una dimensión más íntima del artista nicaragüense.

“Hay álbumes que marcan momentos importantes dentro de mi carrera y también dentro del género. Ciclos dejó una huella profunda, y siento que este nuevo proyecto viene a ocupar ese mismo lugar”, señaló Luis Enrique.

“Después de Jukebox, que salió en 2013, no había vuelto a grabar un disco de salsa. El proyecto completo junto a C4 Trío también fue muy especial para mí, porque me permitió explorar un lenguaje musical distinto al que normalmente hago. Por eso, después de 13 años, siento que este disco marcará un antes y un después en mi camino artísticos”, agregó el artista.

Este lanzamiento llega además en un momento extraordinario para el artista, quien recientemente se presentó con gran éxito en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot con su espectáculo “Hoy & Siempre” , reafirmando el gran momento que vive entre giras internacionales, nuevos lanzamientos y reconocimientos recientes, incluyendo el Latin Grammy por “Aguacero” y la nominación por la canción “La Foto”