Maca & Gero presentan “Debería ser yo”, una balada pop convertida en himno de desamor

El dúo de pop colombiano Maca & Gero, continúa revelando las piezas de su evolución artística con el estreno de su más reciente sencillo: “Debería ser yo”.

Tras cerrar un exitoso 2025 con su tema "Rompecabezas", los artistas presentan ahora una balada pop cargada de sensibilidad, en la que exploran la vulnerabilidad de anhelar a una persona que ya ha iniciado una vida junto a alguien más.

Con esta entrega, el dúo se sumerge en una interpretación profunda que busca transmitir la impotencia y el deseo contenido, consolidando el sonido que definirá esta nueva y ambiciosa etapa de su trayectoria musical.

Para Maca & Gero, la canción representa un desahogo emocional diseñado para conectar con las audiencias a través de la honestidad. “Es un tema que trata un punto de vista que se siente como un ahogo, como impotencia, pero con esperanza; por eso sabíamos que tenía que ser una canción gritable, que se sintiera como un himno”, explicaron los artistas.

Esta versión final no solo exalta el crecimiento profesional que están viviendo, sino que mantiene la esencia exploratoria que Maca & Gero han adoptado para su próximo proyecto discográfico.

Con arreglos que equilibran la balada clásica con elementos contemporáneos, el dúo reafirma su capacidad para reinventarse sin perder la calidez que los caracteriza, posicionándose como una de las propuestas más frescas y emocionantes del pop actual en la región.