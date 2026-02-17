Maelo Ruiz hace vibrar la Cinta Costera en la cuarta noche del Festival Carnavalístico

La cuarta noche del Festival Carnavalístico Volumen Caribe se consolidó como una de las más concurridas en la Cinta Costera, al superar el número de asistentes. Miles de personas se dieron cita para disfrutar de una velada cargada de ritmo, alegría y tradición caribeña.

El momento más esperado de la noche llegó con la presentación magistral del reconocido salsero Maelo Ruiz, quien hizo vibrar al público con sus grandes éxitos. Desde los primeros acordes, el artista logró que los asistentes corearan cada canción, convirtiendo el espacio en una gran pista de baile al aire libre.

Asimismo, el espectáculo, que fue totalmente gratuito, se destacó por su seguridad e impecable organización.

De esta manera, el Festival Carnavalístico Volumen Caribe afirmó su compromiso con la promoción de actividades culturales masivas, fortaleciendo la identidad y ofreciendo espacios de sano esparcimiento para toda la familia.