“Maldito Epitafio”, en festival de Barranquilla

La puesta en escena panameña “Maldito Epitafio” fue seleccionada para representar al país en el prestigioso Festival Internacional de Microteatro de Barranquilla 2026. Esta distinción fue otorgada por la organización cultural Baúl Polisémico. Además, manifestaron que este logro fue posible gracias al respaldo del Ministerio de Cultura y el FEXT.

Como antesala a su viaje hacia tierras colombianas, la producción realizará una temporada de recaudación con cuatro funciones especiales en Food Garden Panamá, espacio que se ha convertido en el hogar oficial de la obra. Las citas con el público local están programadas para el sábado 25 de julio (en funciones de 7:30 y 8:30 p.m.) y el domingo 26 de julio (a las 5:00 y 7:00 p.m.).

Los boletos para estas presentaciones de despedida tienen un valor de $12 y las reservas ya se encuentran disponibles a través de la línea telefónica 6223-0864. Los organizadores destacaron que cada entrada adquirida por el público representará un apoyo directo para costear el viaje y la logística de la delegación que llevará el talento y las historias de la dramaturgia panameña a los escenarios internacionales.