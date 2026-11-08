Maluma anuncia gira mundial 2027 e improvisa actuación en aeropuerto de Miami

El cantante colombiano Maluma sorprendió a viajeros y seguidores en el Aeropuerto Internacional de Miami al ofrecer una actuación improvisada con algunos de sus éxitos y anunciar oficialmente su nueva gira “Loco X Volver World Tour 2027”.

La presentación convirtió una de las terminales del aeropuerto en un escenario temporal donde el artista interpretó temas como “Según Quién”, “Felices los 4”, “Hawái” y “Loco X Volver”, ante la sorpresa de pasajeros y fanáticos reunidos en el lugar.

El espectáculo sirvió como plataforma para revelar los detalles de su próxima gira mundial, inspirada en su más reciente proyecto musical, Loco X Volver. El recorrido incluirá más de 60 ciudades de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África.

El escenario del aeropuerto no fue casual. Su más reciente álbum, Loco X Volver, explora la idea de regresar a las raíces y reconectar con las personas y los lugares que nos forman. Pocos sitios cuentan esa historia mejor que una terminal donde comienzan tantos viajes de regreso a casa, con la familia, la cultura y los lugares que más importan.

El anuncio cerró una campaña que durante dos semanas dejó pistas de la gira en Madrid, Bogotá, Buenos Aires, Nueva York y Ciudad de México. Carritos ambulantes inspirados en los puestos tradicionales colombianos recorrieron esas ciudades, acompañados de intervenciones urbanas y acciones con creadores de contenido que celebraron las distintas etapas de su carrera.

Producida a nivel global por Fenix Entertainment y Cárdenas Marketing Network (CMN), la gira comenzará el 5 de febrero de 2027 en Bogotá, Colombia, e incluirá destinos como Buenos Aires, Ciudad de México, Santiago, Lima, Miami, Los Ángeles, Toronto, Madrid, París, Berlín y Rabat, entre otros.

Con un nuevo concepto escénico y una propuesta visual especialmente desarrollada para este tour, Maluma prepara un espectáculo que transformará la manera de presentar su música en vivo y de conectar con el público.

El tour toma el nombre de Loco X Volver, el álbum que Maluma presentó en mayo de 2026 y que marca una nueva etapa artística. El espectáculo llevará al escenario las canciones y el universo creativo de esta producción, junto a los grandes éxitos de su trayectoria.