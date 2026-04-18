Maluma y Ryan Castro estrenan “Pa’ la seca”

La superestrella global Maluma continúa su exploración por las raíces musicales y la identidad colombiana con su nueva colaboración, 'Pa’ la seca', junto a Ryan Castro.En esta fusión de reggaetón y dancehall, un sonido que Castro ha explorado en su más reciente álbum, los artistas retratan una escena común en cualquier sitio nocturno de Colombia y Latinoamérica.Un inevitable deseo que despierta un encuentro de miradas en medio de la pista de baile.El sencillo 'Pa’ la seca', llega con un videoclip dirigido por STILLZ.