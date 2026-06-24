Mañana estrena Supergirl

El universo cinematográfico de DC Studios se prepara para un nuevo lanzamiento con el estreno mundial de Supergirl este 25 de junio, bajo el sello de Warner Bros. Pictures.

La esperada cinta ya encendió los motores en Panamá, donde se realizaron funciones de preestreno que convocaron a decenas de fanáticos ataviados con las icónicas capas rojas y trajes de la heroína. Dirigida por Craig Gillespie y con un guion de Ana Nogueira, la producción está inspirada en las mentes de Jerry Siegel y Joe Shuster, los legendarios creadores del personaje de cómics.

La actriz Milly Alcock asume el reto actoral de liderar el proyecto interpretando el doble papel de Supergirl y Kara Zor-El. En esta adaptación, la trama se aleja de las historias convencionales cuando un enemigo despiadado golpea el entorno más cercano de la protagonista, obligándola a emprender un viaje interestelar motivada por la venganza y la justicia. En esta travesía intergaláctica, Kara tendrá que forjar una alianza con un acompañante completamente improbable, una inesperada relación que marcará el rumbo definitivo de la historia.