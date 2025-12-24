María Madrigal: Navidad, un refugio para el alma

Para la escritora María Madrigal, la Navidad trasciende los adornos y los banquetes para centrarse en la calidez del espíritu. “Para mí, la Navidad significa unión familiar y compartir con quienes tienen menos recursos”, afirma con convicción. Como extranjera lejos de su natal Colombia, Madrigal invita a cambiar el enfoque material por uno más humano, especialmente para acompañar a quienes sufren: “Es dar ese cariño y calor humano que tan pocas veces entregamos; enfocarnos en el amor y no en las cosas materiales”.

Bajo esta filosofía de coherencia y empatía, la escritora celebrará estas fiestas de manera íntima y tranquila en casa de una amiga. Al no ser partidaria de las grandes celebraciones por respeto a quienes atraviesan situaciones difíciles, prefiere una cena familiar que refleje su espiritualidad. “Hay que ser empático y coherente con lo que uno piensa, dice y hace”, explica, resaltando que la verdadera magia navideña reside en los gestos sencillos y en el acompañamiento a quienes enfrentan la soledad o la enfermedad.

De cara al 2026, Madrigal se prepara para consolidar su labor como gestora de duelo e instructora de yoga terapéutico, enfocándose en pacientes oncológicos y personas al final de su vida. Su proyecto más ambicioso es la publicación de su nuevo libro, tentativamente titulado “Deja que te duela”.

Con esta obra, busca enseñar a gestionar las pérdidas, desde la salud hasta la migración: “Todos, de alguna manera, estamos en duelo... y mi meta es que la gente conozca esta labor para enseñarles a sanar”, puntualizó.