Mariangela sorprendió en Nueva York con una versión de La Puerta Negra

La cantautora mexicana Mariangela presentó en la Latin Alternative Music Conference (LAMC) un nuevo sonido que marca su regreso a las raíces de la cumbia norteña, cautivando al público neoyorquino en el escenario de DROM, en Manhattan.

El evento formó parte del Sony Music Latin Showcase, donde la artista interpretó algunos de sus sencillos más recientes, entre ellos Cuando Una Mujer, En El Norte y Adiós, Adiós.

La audiencia respondió con entusiasmo, bailando al ritmo de la cumbia y celebrando la energía de la cantante.

Mariangela sorprendió además con una versión de La Puerta Negra, clásico de Los Tigres del Norte, y rindió tributo a las mujeres de la música mexicana con un popurrí de éxitos de Selena y Ana Bárbara, entre otras.

Como primicia, presentó La Maldición, tema inédito que formará parte de su segundo álbum de estudio.

Durante su estancia en Nueva York, la artista se reunió con miembros de la industria y conversó con medios nacionales e internacionales sobre su propuesta musical y su reciente nominación a los Premios Juventud 2026, en las categorías La Nueva Generación Música Mexicana y Mejor Tema en Cumbia.

Mariangela también convivió con sus seguidores en las calles de la ciudad, visitó lugares icónicos como One Times Square y creó contenido para sus más de 1,6 millones de “primos”, como llama a su comunidad digital.

La cantante se prepara ahora para su participación en los Premios Juventud 2026, que se celebrarán en Marbella, España, donde los fans podrán votar por ella hasta el 10 de agosto en PremiosJuventud.com.