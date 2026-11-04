Mariangela y su historia con “Color Esperanza” de Diego Torres

La cantautora mexicana Mariangela presentó una nueva versión “Color de Esperanza”, el emblemático tema popularizado por Diego Torres, como parte del EP Cafecito Navideño.

A los 19 años, durante la pandemia, Mariangela compartió un cover de la misma canción en redes sociales... ¡y se volvió viral! Y ahora, años después de aquel primer encuentro con la canción, la cantautora mexicana lanzar su propia versión del clásico de Diego Torres,

El lanzamiento representa un momento especial en la trayectoria de la artista, quien asegura mantener una conexión personal con la canción desde la adolescencia.

Mariangela en su cuenta de Instagram compartió su experiencia con la canción: “cuando tenía 13, una edad bastante complicada para una niña ultra sensible que recién se mudaba a un país nuevo, y que se sentía incomprendida, tuve la oportunidad de cantar Color Esperanza de @diegotorresmusica,”.

“Recuerdo sentir mucho miedo-anotó- porque iba a cantar frente a muchas personas que en ese momento me hicieron mucho daño. Pero como buena mexicana; ¡YO NO ME RAJO! y mi intuición sentía algo especial con esta canción.”

A los 19 años “subí un cover de la misma canción a redes y se viralizó, fue durante la pandemia y fue una declaración de fe dentro de un momento muy oscuro para todos. Jamás pensé que 15 años después de que esta canción llegara a mi vida pudiera escucharla con mi voz en las plataformas, mucho menos cantarla junto a uno de mis héroes.”.

“Gracias Dios por demostrarme que la esperanza que vive en mí siempre tiene un propósito, y que tus planes son mágicos, como este momento que siempre llevaré conmigo. “Color esperanza” interpretada por su mexicana de confianza, ya disponible en todas las plataformas digitales. ¡Gracias a los que lo hicieron posible!”, concluyó la artista emergente.

La artista reiteró que este lanzamiento simboliza la importancia de la esperanza y la perseverancia, valores que han guiado su carrera desde sus primeros años hasta la actualidad.

Mariangela también estuvo presente en el LatinoMix Live desde Dallas, conquistando con su belleza, carisma y sobre todo, talento musical.