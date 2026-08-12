Maricel Méndez vuelve a la FIL con “El viento que rompe la piel”

La escritora panameña Maricel Méndez presentará su primera novela, “El viento que rompe la piel”, el próximo 30 de agosto a la 1:00 p.m., en el Centro de Convenciones Atlapa, en la Feria Internacional del Libro de Panamá. Tras el lanzamiento de su primer libro, “La escritora que vive en mí”, la autora da un paso hacia la ficción histórica con una obra ya disponible en Amazon, cuya presentación estará a cargo de la editora y correctora Mónica Miguel Franco en el Salón Bejuco-Chocoe.

Ambientada en La Habana de la década de 1930, la trama sigue la vida de María Luisa, una mujer de alta sociedad que aparenta tener una vida perfecta dentro de su residencia familiar mientras oculta oscuros secretos. “La Habana de los años 30 me permitió explorar temas que siguen vigentes hoy: los secretos familiares, el rol de la mujer, y las máscaras que todos, en algún momento, nos vemos obligados a usar”, explicó Méndez sobre el contexto de la obra, inspirada en la arquitectura de la época y en las luchas femeninas por el derecho al voto y a la educación superior en Cuba.

El desarrollo de la historia exigió a la autora un riguroso proceso de investigación sobre la vida cotidiana, la moda y el entorno social de esa década. Contó que investigó cada detalle, desde lo que comían, cómo vestían las personas de esa época, los artículos que utilizaban, entre muchas otras curiosidades, para que el lector se haga una imagen mental. “Quería escribir un libro en el que no hubiera respuestas correctas, donde la interpretación de la realidad dependiera del lente con que se mire”, destacó la novelista, quien buscó construir personajes complejos cuyo destino y motivaciones mantengan al lector en constante suspenso hasta un desenlace abierto a múltiples interpretaciones.

Además de su labor en la literatura y al frente de la agencia Plataforma Marketing, Méndez impulsa la plataforma digital y pódcast Maricel Escribe, un espacio dedicado al fomento de la lectura y la cultura. Durante la fiesta del libro, la autora panameña también participará como presentadora de la escritora mexicana Lidia Urroz el martes, 25 de agosto, consolidando su presencia en el encuentro literario más importante del país.