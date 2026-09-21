Cultura

Más de 5 siglos de presencia judía

Las obras recorren la historia judía y judeoconversa de Panamá desde la investigación histórica

Más de 5 siglos de presencia judía
Ml | El libro Panamá Judía.
Más de 5 siglos de presencia judía
Zulema Emanuel
21 de septiembre de 2026

La presencia judía en Panamá se extiende por cinco siglos y aún guarda historias familiares por descubrir. Así lo plantea el escritor e investigador Elyjah Byrzdett en su obra Panamá Judía, donde reconstruye linajes sefardíes, asquenazíes, judeoconversos y criptojudíos vinculados con el istmo.

Uno de los principales retos, explica, fue rastrear a quienes ocultaron su origen durante la época colonial. “No podemos buscar a una persona esperando encontrar en un documento la palabra ‘judío’ al lado de su nombre. Precisamente ocurría lo contrario”, señala Byrzdett. Para ello fue necesario cruzar genealogías, expedientes inquisitoriales y archivos históricos. El investigador también destaca el interés que despiertan los apellidos. Sin embargo, advierte que “un apellido por sí solo no convierte a una persona en descendiente de judíos o anusim. Hace falta genealogía y documentación”.

Su investigación sostiene además que la identidad judía y la panameña no son excluyentes. “Ser judío y ser panameño no son identidades que se excluyan entre sí”, afirma, al destacar la participación de miembros de esta comunidad en distintos momentos de la historia nacional.

Panamá Judía amplía una investigación iniciada en 2019 con Criptojudíos en Europa, América y el Istmo de Panamá, siglos XVI-XVII, y busca seguir reconstruyendo una presencia que, cinco siglos después, todavía puede encontrarse en los archivos, las genealogías y los apellidos de Panamá.

$!Más de 5 siglos de presencia judía
Otras obras del autor

ml | Entre sus principales obras se encuentran Los Pisa, El manuscrito de Isabel, Ducado de Veragua y el cuento infantil Matzá y el Shofar mágico, mientras que su nueva novela, La Reina Negra y el Mercader, permanece inédita. Según Byrzdett, sus libros pueden encontrarse en Panamá en Riba Smith, Hombre de la Mancha y Panamá Viejo, además de estar disponibles a través de Amazon.

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