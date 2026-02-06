Más de 50 artistas se tomarán la capital

Maelo Ruiz, T.O.K. y Samy y Sandra Sandoval encabezan la cartelera del Festival Carnavalístico Volumen Caribe 2026, un despliegue musical que reunirá a más de 50 artistas nacionales e internacionales en la Cinta Costera del 13 al 17 de febrero.

El evento, organizado por el alcalde capitalino Mayer Mizrachi, contará con la participación de figuras de la salsa como Pedro Arroyo y Mickey Taveras, junto a una fuerte representación urbana liderada por Akim, Anyuri, El Roockie y Mr. Saik, garantizando una oferta rítmica diversa para los asistentes.

La propuesta artística se distribuirá en tres escenarios: la Latin Stage, dedicada a la salsa y fusiones; la iStar PTY, que albergará el talento urbano y la Kids Stage, un espacio diseñado para el entretenimiento infantil. El talento típico también tendrá un rol protagónico con las presentaciones de Jhonathan Chavez, Ulpiano Vergara y Nenito Vargas.

Con el respaldo del Ministerio de Cultura, el festival busca consolidarse como un destino turístico seguro y familiar. La entrada será gratis.